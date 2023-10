Serafini: "Infortuni? Il Milan in questo è capolista da quattro anni, il problema c'è"

Il giornalista Luca Serafini, durante una diretta sul canale Twitch dell’AC Milan, parla così del problema infortuni per i rossoneri: “L’altro problema grosso che ha il Milan, e che io metto al primo posto, sono gli infortuni. È assolutamente vero che la Serie A ha ripreso dopo la sosta con 28 giocatori fermi nei box. Il Milan in questo è capolista da quattro anni, è assolutamente il dominatore del numero di infortuni. Non parlo dello staff e dei medici perché non ho nessun titolo. Il problema però c’è".