Serafini: "La Roma non gioca un bel calcio ma non è mai facile affrontarla, ci ricordiamo l'anno scorso"

E' il momento: Milan-Roma alle 20:45 darà il via al girone di ritorno del Milan, reduce dalla cocente eliminazione in Coppa Italia contro l'Atalanta. Anche la Roma, questa sera orfana di Dybala, viene dalla sconfitta contro la Lazio in Coppa. Ci si aspetterà una partita tesa e con molti colpi di scena, con Stefano Pioli che riporta Theo nel proprio ruolo naturale (terzino sinistro) puntando poi sul solito magico trio Leao-Giroud-Pulisic.

Della Roma ha parlato così a Milan TV, il giornalista Luca Serafini: "La Roma è una squadra importante, giocano un brutto calcio ma rimangono con qualità e hanno fatto due finali europee, non dimentichiamolo. Contro la Roma non è mai facile, ci ricordiamo l'anno scorso.."