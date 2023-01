Serafini: "La Roma può mettere in difficoltà il Milan ma è di un livello inferiore"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Serafini, giornalista, è intervenuto a Milan TV soffermandosi sulla gara con la Roma: “Io ho stima di Mourinho. Negli ultimi anni non lo riconosco più molto. La Roma non mi piace molto, i giocatori ci sono però è una squadra incostante e non affidabile. Ti può mettere in difficoltà, lo farà ma rispetto all’organizzazione e alla continuità del Milan parliamo di un livello inferiore. In questi casi bisognerà dimostrarlo sul campo, il Milan visto a Salerno lo può fare”.