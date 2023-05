Serafini: "Le chiacchiere stanno sotto lo zero: bisogna fare tutto per vincere questa partita"

MilanNews.it

Luca Serafini, opinionista, si è così espresso a MilanTV nel pre Milan-Lazio: "L'andamento del Milan nel 2023 è pieno di luci e ombre. Speriamo ogni volta di vedere il Milan di Pioli che eravamo soliti conoscere, ma poi spesso ci si smarrisce... Le partite come queste il Milan come atteggiamento le sbaglia raramente, ma anche a Roma non si è stati convincenti. Le chiacchiere stanno sotto lo zero: bisogna fare tutto per vincere questa partita".