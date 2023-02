Serafini: "Maignan il più forte della Serie A, non averlo un handicap non indifferente"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a Milan TV nel pre partita di Milan-Atalanta, Luca Serafini ha parlato delle assenze di Maignan e Bennacer: “Di Mike se ne sentiva molto la mancanza come continuo a sentire la mancanza di Bennacer. Nel momento di difficoltà non hai avuto due pilastri che potevano risolverti delle situazioni. Diceva in conferenza stampa Pioli che bisogna giocare bene la palla in uscita, e il Milan contro il Monza nel secondo tempo non l’ha fatto. Bennacer è uno di quelli che la palla la dà dove e quando va data. A prescindere da Tatarusanu Mike Maignan è il portiere più forte della Serie A, non averlo è un handicap non indifferente”.