Serafini: "Maignan in questo momento è più forte di Courtois"

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Serafini, giornalista, è intervenuto a Milan TV poco prima della sfida con il Lecce parlando anche di Mike Maignan: "Maignan è un giocatore di calcio che gioca benissimo anche in porta. E' fantastico con i piedi, per lettura tattica, per carisma e per come si comporta con la palla quando comanda la difesa. Credo che in questo momento sia più forte di Courtois, il secondo portiere più forte del mondo al momento. Mike è fondamentale per il Milan".