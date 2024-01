Serafini: "Milan, devi ritrovare fiducia dopo le delusioni in Champions e Coppa Italia"

E' il momento: Milan-Roma alle 20:45 darà il via al girone di ritorno del Milan, reduce dalla cocente eliminazione in Coppa Italia contro l'Atalanta. Anche la Roma, questa sera orfana di Dybala, viene dalla sconfitta contro la Lazio in Coppa. Ci si aspetterà una partita tesa e con molti colpi di scena, con Stefano Pioli che riporta Theo nel proprio ruolo naturale (terzino sinistro) puntando poi sul solito magico trio Leao-Giroud-Pulisic.

Della partita di questa sera ha parlato così, Luca Serafini ai microfoni di Milan TV: "E' un Milan che deve ritrovarsi dopo le delusioni in Champions e in Coppa. Mi fa piacere ci sia Cardinale, ma la squadra deve guardarsi dentro e trovare il fuoco che manca da un pò, soprattutto con un pubblico così, sempre presente".