Serafini: "Milan, devi vincere altrimenti è giusto non andare avanti in Europa"

vedi letture

Si avvicina sempre di più l'ora della verità, con i rossoneri in campo questa sera al St James's Park, casa del Newcastle. Il Milan di Stefano Pioli è reduce da una sconfitta in campionato contro l'Atalanta. Il rientro di Rafa Leao porterà vivacità e velocità sul'esterno sinistro, con Pulisic che tornerà a destra. Theo confermato da centrale, sarà anche la gara di Loftus-Cheek, che torna così a giocare in Inghilterra dopo averlo fatto con il Chelsea. Ne ha parlato così, ai microfoni di Milan TV, Luca Serafini.

Queste le sue parole: "Se stasera il Milan non vince è giusto che non vada avanti in Europa, non dipende solo dai rossoneri ma intanto vinciamo oggi e poi si vedrà cosa accadrà in Germania. Mi piace molto Pulisic, come ho sempre detto, però anche lui come Leao può fare di più, infatti con la maglia del Milan non ha ancora segnato. I rossoneri devono pensare prima a se stessi, poi si vedrà, ma la testa deve restare in campo contro il Newcastle".