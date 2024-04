Serafini: "Milan Leao-dipendente? Assolutamente no. Rafa è solo il giocatore più forte"

In merito alla prestazioni di alcuni giocatori rossoneri contro la Fiorentina, Luca Serafini ha rilasciato queste parole a Milan TV: "Loftus-Cheek è arrivato a 10 gol stagionali e ora si fa sentire di più anche in mezzo al campo. Peccato che mancherà contro il Lecce. Mi è piaciuto molto Chukwueze. In questo momento ci sono pochi infortunati e questo permette a Pioli di sfruttare tutta la rosa che ha disposizione. Maignan ha fatto bellissime parate. E' stata forse la sua miglior prestazione della stagione. Lui e Leao non si discutono assolutamente. Migliore in campo? Dico Chukwueze.

Leao ha fatto una bella partita anche lui. Ha subito molti falli, di cui uno molto brutto di Martinez Quarta che ci ha fatto preoccupare un po' quando è rimasto a terra. Pioli lo ha messo più centrale del solito, magari ha tolto un po' di spazio a Giroud, ma anche in quella zona di campo ha fatto una bella partita. Se siamo Leao-dipendenti? Assolutamente no. Il Milan ha un impianto di gioco, Rafa è solo il giocatore più forte del Milan. Non è che il PSG è Mbappè-dipendente o il City è Haaland-dipendente. Tutte le squadre hanno un giocatore più forte che fa la differenza".