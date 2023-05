Serafini: "Milan specialista nel prendere gol da piazzato. Media punti del 2023 da classifica di destra, sconcertante per chi ha lo scudetto sul petto"

MilanNews.it

Luca Serafini, nel post partita di Spezia-Milan su Milan TV, commenta così la sconfitta odierna dei rossoneri: “Una gara di una pochezza disarmante, senza idee, sbocchi, lucidità, senza niente. Lo Spezia vince meritatamente una gara con un gol su calcio d’angolo e un calcio di punizione. Gli avversari sono tutti specialisti in queste situazioni, invece il Milan è specialista nel prendere gol da calcio piazzato. Una pochezza atavica in attacco.

Puoi avere fortuna qualche volte, nel girone di ritorno la buona sorte è mancata completamente. Però affrontare una gara come questa contro una squadra che non vinceva da 8 giornate ti fa venire una voglia tremenda che finisca questa stagione per fare ordine nella mente. Credo che nel girone di ritorno la media punti sia da classifica di destra, è sconcertante per una squadra che ha lo scudetto sul petto”.