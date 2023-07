Serafini: "Morata giocatore molto serio. Openda? Profilo suggestivo e interessante per il futuro"

MilanNews.it

Luca Serafini, giornalista, ha rilasciato un'intervista al canale YouTube di Carlo Pellegatti parlando anche di Morata e Openda: “Morata è un grande professionista. È un giocatore molto serio. È funzionale ma in questo momento è la mia terza scelta. Anche se sono che è molto gradito al Milan. Di Openda so poco. È il profilo forse più suggestivo e interessante per il futuro”.