Serafini ne salva pochi: "Abraham evanescente. Non bene Chukwueze e Emerson Royal"

Nel post partita di Hellas Verona-Milan, Luca Serafini è intervenuto negli studi di Milan TV dicendo la sua sulla prestazione della formazione di Paulo Fonseca:

"Non è che ci ci sia persi molto, perché il Milan è partito sbiadito, e perso poi Leao dopo mezz'ora, che tra l'altro non che è fosse particolarmente in palla, ma per lo meno era attivo, è diventato incolore. C'è stato questo lampo, la cosa più bella della partita, l'azione più bella della partita, ambo le parti, ambo i lati, il lancio di Fofana e il colpo al volo di Rejnders molto preciso. Poi poca roba contro un avversario modesto, adesso lo diciamo.

Le lacune della squadra del Verona, sono tante, si sono viste, e ti porti a casa i tre punti, la buona prestazione dei centrali, la conferma di Jimenez, e Fofana-Reijnders che al di là dell'assist e del gol sono stati sicuramente i due migliori in campo. Tutto il resto l'ho trovato abbastanza incolore, abbastanza deprimente. Senza molto coraggio nel prendersi le responsabilità, Maignan è stato chiamato in causa un paio di mezze volte, quindi credo ti porti a casa l'ottavo clean sheet del girone d'andata, che non è poco per una squadra che imbarcava acqua, ma insomma, bisogna ritrovare in assoluto un po' il filone perché nelle ultime due partite non si è visto un grande Milan, al netto di tutte le assenze, per carità, però assolutamente evanescente Abraham, non bene Chukwueze, Emerson Royal, poco da Theo quando è entrato, per lo meno attendo. Terracciano ha fatto il suo".