Serafini: "Nei 90', questa è stata per me la partita più bella dall'inizio della stagione"

Nel post partita di Milan-Udinese, negli studi di Milan TV il collega Luca Serafini ha commentato la partita di San Siro soffermandosi in modo particolare sulla prestazione d'orgoglio della squadra di Paulo Fonseca:

"Mi è piaciuto come dopo i pasticci di Firenze, dopo le polemiche, dopo le esclusioni, dopo tutto quanto, questa squadra abbia interpretato la partita. Che da questo punto di vista, nei 90', per me, è stata la più bella dall'inizio della stagione. Proprio per lo spirito, la combattività, la concentrazione, l'abnegazione, la continutià nei 90 minuti prima attaccando e giocando bene, poi per un'ora difendendo. Questa è secondo me la miglior partita che il Milan ha fatto quest'anno".