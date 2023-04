Serafini: "Non ci sono venti punti tra Napoli e Milan. Se c'è un rimpianto..."

MilanNews.it

Luca Serafini, ospite del prepartita di Milan-Empoli presso gli studi di MilanTv, ha parlato così della differenza tra Milan e Napoli in vista del primo incontro di Champions League: "Non ci sono in classifica come valori assoluti venti punti tra Napoli e Milan e in 180 minuti non c’è un risultato di 4-0 per una o l’altra squadra. La partita secca ci dice che aumenta un rimpianto di cui ha parlato Ibra a Udine: se questa squadra si fosse accorta che ha conquistato lo scudetto guadagnandoselo centimetro per centimetro, di Milan Napoli ne avremmo visti più spesso come atteggiamento.