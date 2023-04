Serafini: "Partita sfortunata. Le scelte di Pioli faranno discutere e voglio rivedere un fallo su Theo..."

Luca Serafini , intervenuto nel post partita di Milan-Empoli a MilanTv , ha commentato così il pareggio deludente per 0-0: "Scelte di Pioli? Questo sarà un argomento di discussione soprattutto per la prestazione nel primo tempo e per come hanno fatto Leao e Giroud. Non è stata una partita fortunata. Nella ripresa sono state tante le occasioni, con un lungo assedio.

Non siamo stati fortunati con il Var anche se non ho rivisto il gol annullato a Giroud e un fallo da rigore, che mi dicono nettissimo, su Theo. E anche vero che in una serata in cui batti 9 calci d’angolo, fai una fatica enorme a creare pericoli. Il Milan perde un’altra occasione in vista del Napoli e per dare un colpettino alla classifica".