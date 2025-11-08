Serafini: "Pensare in grande si può, a condizione che la coppia Leao-Pulisic compensi la mancanza di un cannoniere vero e proprio"

Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul Milan: "Lasciamo perdere le discussioni datate sul valore del calcio italiano: da più parti leggo e sento che la classifica così corta in testa è dovuta ad un abbassamento di livello, tesi corroborata dai risultati in Europa di Napoli e Juventus in particolare e dall'assenza del Milan. Penso personalmente che i valori si siano avvicinati proprio grazie ai rossoneri, non così lontani dalle più forti (lo dimostrano la classifica stessa, ma anche i primi risultati negli scontri diretti) e dalla crescita della Roma. Su queste due squadre l'incidenza degli allenatori è forte e chiara.

Sia ad Allegri che a Gasperini manca il centravanti dalla Vlahovic, o alla Lautaro: quelli che ci mettono una pezza, quelli che nascondono le magagne di una partita, quelli che ti danno una mano quando boccheggi. Al momento è difficile immaginare che a gennaio le cose possano sistemarsi, se (tra l'altro) i nomi che leggiamo dovessero davvero essere obiettivi per il Milan, tipo Pellegrino del Parma. Con tutto il rispetto. La Roma non riesce a trovarne uno tra Dovbik e Ferguson, Allegri non riesce a far decollare Gimenez che tra l'altro adesso è parcheggiato per un po'.

Pensare in grande si può, a condizione che la coppia Leao-Pulisic compensi la mancanza di un cannoniere vero e proprio, a condizione che qualcosa in gennaio venga fatto. Fanno sorridere anche le critiche, le perplessità su Nkunku: non è mai stato una prima punta, semmai un'ala destra o un trequartista. Non si può chiedere (proprio a lui di snaturarsi) allo scopo. L'intelaiatura è deficitaria, ma Allegri ha comunque messo in pista un prototipo robusto, affidabile, potente. Serve benzina, servono gol".