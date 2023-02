Serafini promuove Thiaw: "È lo specchio del coraggio di Pioli, Hojlund non ha visto palla"

MilanNews.it

Luca Serafini, nel post partita su Milan TV di Milan-Atalanta, ha commentato così la prova di Malick Thiaw: “È lo specchio del coraggio di pioli. Entra in un momento complicato, ma c’era necessità assoluta di cambiare qualcosa. Non è che non prendi gol per 4 partite di fila per Thiaw, ma questa sera in soldoni Hojlund non ha mai toccato palla. È molto pulito negli interventi, ha speso bene il giallo.