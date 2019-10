Serafini: "Quando il Milan perde la palla i giocatori vanno nel panico"

Luca Serafini, ospite a Milan TV, ha parlato così delle difficoltà del Milan: "Io non ho l’impressione che tutti facciano quello che gli viene detto di fare. Non vedo dei grandi movimenti. Ad un certo punto quando la squadra perde la palla sembra che vada nel panico, sembra che tutti dicano “oddio”. Questo qualche volta succede anche quando la palla il Milan ce l’ha. “Che facciamo, a chi la diamo, come la diamo?”. E vengono fuori dei passaggi sbagliati, delle scelte spesso non corrette. Quindi la squadra deve crescere, ma questi non sono problemi che si risolvono in una sera. Deve aiutare l’allenatore, devono aiutare gli anziani, gli esperti. La parola chiave è abnegazione, i giocatori devono crescere. Però condivido abbastanza che sono alla ricerca, tutti insieme, di quella cosa che magari aiuterà".