Serafini: "Scamacca è la mia preferenza per l'attacco del Milan"

Luca Serafini, giornalista, ha rilasciato un'intervista al canale YouTube di Carlo Pellegatti parlando anche di Gianluca Scamacca: “Scamacca è la mia preferenza per l'attacco. È un giocatore italiano e bravo. Quest’anno al West Ham si è fatto male però quando è andato via dall’Italia mi è dispiaciuto. Mi sembrava un giocatore pronto anche per il salto in un grande club. Non so se il West Ham abbia intenzione di ridargli fiducia”.