Serafini: "Se non è un problema mentale che cos'è?! È la testa che è vuota"

Luca Serafini, opinionista, si è così espresso a MilanTV nel pre Lecce-Milan: "Il Milan non sa fare quello che sa fare: l'errore di Kalulu, l'errore di Theo. Non c'era un giocatore sufficiente nel primo tempo. Se non è una cosa mentale che cos'è?! È la testa che è vuota. Questa squadra in certe partite non va. Ci sono problemi di condizione tra i rientri dal Mondiale e i rientri degli infortunati. Ma quando dico che si è staccata una spina quello è. Se non ci fossero problemi mentali, Pioli non li avrebbe richiamati il 31 dicembre e dopo il Torino. Quando l'allenatore fa questo è perché coglie delle assenze mentali e delle svagatezze. Se la squadra ha problemi oggettivi che gli devi dire?! Se, invece, ci parli due volte in 15 giorni è perché ci sono problemi di altra natura".