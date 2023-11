Serafini: "Se proprio non succede uno sfaccelo di un filotto negativo di partite, Pioli resterà in panchina"

Intervenuto ai microfoni di 'Tutti convocati', programma di Radio 24, il giornalista Luca Serafini è tornato a parlare della stagione che sta vivendo il Milan tra campionato e Champsions League, dove i rossoneri martedì si giocheranno una fetta importante della qualificazione agli ottavi di finale contro il Borussia Dortmund a San Siro.

Queste le parole di Serafini: "Credo che quest'anno se proprio non succede uno sfaccelo di un filotto negativo di partite, Pioli resterà in panchina. Se nei momenti di difficoltà tiri fuori partite come quella col Napoli o col PSG, vuol dire che la compattezza c'è nella squadra", ha affermato il giornalista a Tutti convocati.