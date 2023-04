Serafini: "Senza Leao e Giroud la carenza offensiva è tangibile. Rebic e Origi hanno sbagliato l'impossibile"

MilanNews.it

Luca Serafini, intervenuto nel post partita di Milan-Empoli a MilanTv, ha commentato così il pareggio deludente per 0-0, concentrandosi sulla sterilità offensiva senza i titolari: "In soldoni manca l’attacco. Se non ci sono Leao, Giroud e, qualche volta, Diaz la carenza offensiva è tangibile. Non hai centrocampisti con attitudine al gol e devi aggrapparti a quei pochi che ce l’hanno nel sangue. Nel primo tempo Rebic e Origi hanno sbagliato l’impossibile. Rebic ha avuto un’occasione fantastica e un’altra anche a fine primo tempo. Origi ha sbagliato tutti gli appoggi".