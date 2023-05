Serafini: "Serve una reazione per questo finale di campionato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Serafini, giornalista, ha commentanto a Milan TV la sfida in programma questa sera a San Siro contro la Sampdoria: "Ci si aspetta una reazione e un finale di campionato che ridia sollievo e coraggio ai tifosi del Milan, feriti non solo dalla Champions ma per un andamento al di sotto delle aspettative nel girone di ritorno. La fame deve ripartire da oggi, dalla necessità di rifare un percorso straordinario in Europa. Bisogna tornare a fare gol. Questo passa da Sampdoria, Juventus e Verona ma stavolta dipende anche dai risultati delle altre squadre".