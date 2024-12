Serafini: "Stasera partita chiave per restare attaccati al treno Serie A"

Intervenuto così ai microfoni di Milan TV, queste le interessanti considerazioni del giornalista e tifoso milanista, Luca Serafini. Ecco il suo commento:

"Mi sento bene e positivo, sono fiducioso. La parola esatta non è svolta, perchè anche se dovessimo vincere rimane un distacco dalle prime. Quella di stasera è una partita chiave per stare attaccato al treno, ti darebbe morale e fiducia. Contro l'Atalanta non puoi permetterti nessuna distrazione..".

