Serafini su Leao: "Ha giocato la sua migliore partita in questa stagione"

In merito alla prestazione del Milan contro il Real Madrid, Luca Serafini ha spiegato ai microfoni di Milan TV: "Morata e Leao sono stati due grandi protagonisti della partita. Leao ha giocato la sua migliore partita in questa stagione. Si è parlato tanto di lui e di Fonseca, ma ho visto una bella uscita insieme dal campo. Fonseca ha bisogno di tempo come tutti gli allenatori, a Madrid ha avuto una grande risposta di squadra e questo è molto importante. E' stata una notte straordinaria. E' difficile trovare un migliore in campo. Sinceramente non mi aspettavo una vittoria così. Il Milan è stato continuo per tutta la partita, nemmeno nel derby era stato così continuo.

E' stata la più bella partita della gestione Fonseca. Il portoghese va aspettato, serve tempo. Si sta meritando attraverso alcuni colpi di teatro che merita fiducia. Piano piano si prenderà anche la fiducia di Leao. Il Milan ha meritato la vittoria che è importantissima anche per la classifica".