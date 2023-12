Serafini su Leao: "Purtroppo è stato un deficit in Champions, mancano i suoi gol"

vedi letture

Si avvicina sempre di più l'ora della verità, con i rossoneri in campo questa sera al St James's Park, casa del Newcastle. Il Milan di Stefano Pioli è reduce da una sconfitta in campionato contro l'Atalanta. Il rientro di Rafa Leao porterà vivacità e velocità sul'esterno sinistro, con Pulisic che tornerà a destra. Theo confermato da centrale, sarà anche la gara di Loftus-Cheek, che torna così a giocare in Inghilterra dopo averlo fatto con il Chelsea. E' proprio sul portoghese il focus del quale ha parlato, ai microfoni di Milan TV, Luca Serafini.

Le sue parole nei confronti di Rafa Leao: "Purtroppo è stato un deficit finora, in Champions tolto il gol contro il PSG ha fatto poco e uno come lui può e deve fare molto di più. Al di là di Giroud e Pulisic, sono mancati tanto i gol di Leao: il portoghese deve dimostrare di essere un giocatore decisivo in questa edizione, vedremo se staserà lo farà".