Serafini su Pioli: "A fine stagione vedremo. Molti vorrebbero De Zerbi, Conte impone mercati importanti"

La panchina di Stefano Pioli è per ora al sicuro, ma non mancano le voci su un possibile cambio di guida tecnica al Milan. Intervistato da Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube, Luca Serafini ha parlato così sul possibile futuro della panchina rossonera: "Bisogna essere realisti. Molti vorrebbero uno come De Zerbi, che però non ha mai allenato una grande squadra. Il Brighton non vince da sei partite in campionato: al Milan, un filotto del genere peserebbe molto, mentre al Brighton sono ancora tutti felici e contenti. De Zerbi non è una strada percorribile per due motivi: prima di tutto non credo che andrà via dal Brighton e poi parliamo di un allenatore che non ha mai guidato una grande squadra.

Chi prenderei? Non andrei a scegliere un allenatore straniero. anche gli allenatori italiani sono pochi. Antonio Conte ha sempre imposto campagne acquisti importanti, ma credo che sia arrivato il momento per lui in cui dovrà accettare di ricominciare un certo percorso. In questo momento un nome non ce l'ho, io spero che Pioli faccia il massimo da qui a fine stagione, poi in estate vedremo cosa succederà".