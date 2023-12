Serafini su Pioli: "Anche lui è consapevole di essere a un bivio, ha una bella responsabilità"

Si avvicina sempre di più l'ora della verità, con i rossoneri in campo questa sera al St James's Park, casa del Newcastle. Il Milan di Stefano Pioli è reduce da una sconfitta in campionato contro l'Atalanta. Il rientro di Rafa Leao porterà vivacità e velocità sul'esterno sinistro, con Pulisic che tornerà a destra. Theo confermato da centrale, sarà anche la gara di Loftus-Cheek, che torna così a giocare in Inghilterra dopo averlo fatto con il Chelsea.

Questo è il commento da parte di Luca Serafini, a Milan TV, riguardante l'attuale allenatore rossonero Stefano Pioli: "E' una persona molto intelligente e anche lui sa che per un allenatore ciò che importa di più sono i risultati. Pioli è consapevole di essere a un bivio, anche per lui come carriera perchè questa sera il Milan ha una grande responsabilità e quindi ce l'ha anche Pioli, ma è un ragazzo intelligente e saprà come far bene questa sera".