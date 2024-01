Serafini su Pioli: "Il suo lavoro è stato straordinario. Ha ridato dignità alla squadra"

Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Luca Serafini si è espresso in merito all'operato di Stefano Pioli in questi anni di Milan, più che positivo, addirittura straordinario a detta del noto giornalista, nonstante l'ultimo anno sia stato tutt'altro che positivo per i rossoneri.

"C'è un grande senso di gratitudine nei confronti di Stefano Pioli, secondo me il suo lavoro è stato straordinario. In questi anni l'emiliano ti ha ridato una dignitià, una competitività ed un senso d'appartenenza a questa squadra non indifferente, ed è cresciuto lui come la squadra".