Serafini su Pulisic: "Non aspettavo potesse avere un impatto del genere in Serie A"

Luca Serafini, intervenuto ai microfoni di Milan TV, ha parlato così di Christian Pulisic e di Loftus-Cheek: "Pulisic era un giocatore da recuperare dopo alcune stagioni al Chelsea in cui si era spento. Sia lui che Loftus-Cheek hanno perso il posto al Chelsea nell'ultimo anno. Che Pulisic fosse un grande giocatore lo sapevo, ma sinceramente non mi aspettavo che potesse avere questo impatto in Italia e in Serie A. Loftus-Cheek? Ha ancora ampi margini di crescita".