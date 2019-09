Serafini su Toro-Milan: "Giampaolo? Questa partita l'ha buttata via la squadra"

Luca Serafini, giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo la sconfitta subita contro il Torino: "Questa partita l'ha buttata via la squadra. I giocatori devono essere all'altezza della situazione e poi l'allenatore ci mette del suo. Al di là dei cambi la squadra doveva essere sul 3-0. Certo, mettere Bonaventura con quel risultato è un conto se lo metti sull'1-0 è poi facile definirlo uno dei motivi della sconfitta. Per me potenzialmente no, tu l'hai persa prima quando non l'hai chiusa. Però poi nella cronistoria si vede che tu hai fatto dei cambi e poi l'hai persa e quindi i cambi assumono un peso diverso. Io però non smetterò mai di mettere focus sui giocatori".