Serafini suggerisce: "Il Milan non deve accoccolarsi troppo su Leao"

Luca Serafini è intervenuto nel pre-partita di Milan-Bologna su Milan Tv e ha parlato della gestione di Rafael Leao da parte del Milan. Le sue parole: "La squadra non deve troppo accoccolarsi su Leao. Ora ci sono figure e incursori importanti, capaci di andare a rete. In assoluto il Milan ha più risorse: non bisogna confidare solo su Leao. Rafa è un giocatore unico e con caratteristiche uniche".