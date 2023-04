Serafini sul contatto Fazzini-Theo: "È rigore. Come il fallo Dest-Kvara..."

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Luca Serafini ha commentato nel postpartita di MilanTv il contatto tra Fazzini e Theo Hernandez nel secondo tempo della partita pareggiata 0-0 con l'Empoli ieri sera. Questo il giudizio severo del noto giornalista rossonero: "E’ come il rigore su fallo di Kalinic dato al Verona quo a San Siro, è come il rigore dato a Kvara su fallo di Dest al Napoli all’andata. E non si capisce come il Var non lo chiami a rivederlo. E’ tutto tranne che corner perché il giocatore dell’Empoli non lo vede neanche.