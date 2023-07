Serafini sull'addio di Maldini: "Le visioni erano distanti e si è creata una grande frattura"

MilanNews.it

Intervistato da golditacco.it, Luca Serafini, giornalista e grande tifoso rossonero, ha commentato così l'addio di Paolo Maldini: "Mancherà un punto di riferimento unico, anche storicamente, ai tifosi e agli interlocutori. Bisognerà lavorare per dare la sensazione che il progetto continui saldamente, a livello di squadra e di società. Le visioni erano distanti e si è creata una grande frattura.

È un cognome che ha accompagnato il Milan per 70 anni, difficile metabolizzare questo distacco. Se ci saranno ripercussioni? I giocatori sono professionisti con contratti importanti. Non ho dubbi che continueranno a lavorare con entusiasmo e con passione: purtroppo le persone passano, per fortuna il Milan rimane".