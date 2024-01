Serafini: "Terracciano crescerà bene nel Milan, è importante che sia un jolly"

Manca sempre meno a Milan-Roma, che alle 20:45 darà il via al girone di ritorno del Milan, reduce dalla cocente eliminazione in Coppa Italia contro l'Atalanta. Anche la Roma, questa sera orfana di Dybala, viene dalla sconfitta contro la Lazio in Coppa. Ci si aspetterà una partita tesa e con molti colpi di scena, con Stefano Pioli che riporta Theo nel proprio ruolo naturale (terzino sinistro) puntando poi sul solito magico trio Leao-Giroud-Pulisic.

Ai microfoni di Milan TV, questo il commento del giornalista Luca Serafini nei confronti del nuovo giocatoreo rossonero, Filippo Terracciano: "A me è piaciuto contro l'Atalanta e mi sembra una brava persona, cosa non da poco. E' molto giovane e quindi potrà crescere molto, poi è un jolly e nel calcio moderno è importantissimo saper fare più ruoli".