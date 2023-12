Serafini: "Theo centrale? Lui è uno di quelli che deve dare un segnale di appartenenza"

vedi letture

Luca Serafini, opinionista, si è così espresso a MilanTV nel pre Milan-Frosinone: "Giocare con Simic o con Theo? Credo che i giovani vadano messi in squadra quando la squadra è serena, quando la squadra può aiutarli e non viceversa. Theo è uno di quei giocatori in particolare che deve dare un segnale di appartenenza e di vitalità".