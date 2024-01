Serafini: "Tik tik tok tik tak tik tuk: il Milan gira intorno all'area e non riesce nemmeno a prendersi una punizione dal limite"

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso a MilanTV sul Milan: "Il problema del Milan non è la semplicità, anzi ce n'è anche troppa. I problemi sono tanti, ma è un dato di fatto che a questa squadra manchi carattere e personalità. È una squadra di burro, anche in chi dovrebbe avere più esperienza come Loftus-Cheek, Reijnders, Leao... Dopo il gol subito ci si rimbocca le maniche e si va. INvece il Milan non conquista nemmeno un calcio di punizione al limite dell'area, perché ci gira intorno: tik tik tik tok tik tak tik tuk e non si va mai in area. Senza arrivare all'ennesimo disastro di ieri...

Pensiamo a Empoli: il Milan è andato vicino a risuscitare l'Empoli nel secondo tempo, anche grazie al fatto che i toscani non hanno segnato per due rimpalli e per demeriti loro. Non so se si alleni la cattiveria o le motivazioni, però secondo me si può fare. E io non so se la carota di Pioli sia stata alternata al bastone in queste settimane, ma è indiscutibile che a questa squadra manchi personalità nel bene o nel male".