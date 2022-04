Serafini: "Tomori intuizione eccellente, meno male che Tuchel è arrivato dopo..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Luca Serafini, intervenuto a Milan TV, ha parlato così di Fikayo Tomori: “È stata un’altra eccellente intuizione della società, di Maldini e Massara, con Moncada e tutti quelli che partecipano alla selezione dei giocatori del Milan. Era ai margini del progetto Chelsea, c’è andata bene che Tuchel è arrivato dopo altrimenti non l’avrebbe fatta andare via. Che parli in italiano non è un dettaglio, ti fa calare meglio nella nuova realtà. Ha indossato questa maglia per non lasciarla più”.