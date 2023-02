Serafini: "Tottenham squadra ondivaga. Il Milan può passare il turno"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Luca Serafini, giornalista, è intervenuto a Milan TV soffermandosi sulla sfida di Champions fra Milan e Tottenham: “Il Tottenham è una signora squadra, che nell’ultima partita ha perso malamente con il Leicester. È una squadra ondivaga, se il Milan sarà quello degli ultimi tre anni per atteggiamento e gioco può passare il turno. In Europa e in Inghilterra ci squadre più forti degli Spurs. Pioli ha scelto i giocatori più in forma".