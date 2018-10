Serafini: "Ultime due partite del Milan sconcertanti, fragilità emotiva e caratteriale disarmante"

Luca Serafini ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del momento che sta attraversando il Milan: "Gli ultimi 180 minuti del #Milan sono sconcertanti rispetto a quanto era successo nelle ultime giornate di campionato, quando aveva una sua cittadinanza anche la sfiga. Inter e Betis Siviglia hanno strameritato le loro vittorie. Il Milan sembra di una fragilità emotiva e caratteriale disarmante ed è un ritornello che si ripete da 6 anni. Ora al Milan servono 2 vittorie contro Sampdoria e Genoa, ma credo che vadano accompagnate da due prestazioni convincenti, perché altrimenti servirebbero solo in parte all'ambiente e ai tifosi. Il caso Higuain esiste ed è suo personale: con la classe e l'esperienza che ha non dovrebbe innervosirsi, ma concepire per primo le difficoltà della squadra. Higuain è stato molto poco utile nelle ultime due gare, perché invece di difendere il pallone, l'ha perso malamente per cercare la giocata da superman. Ieri ha reclamato un rigore che non avrebbero dato nemmeno se avesse giocato in spiaggia. Il 4-4-2 Può essere una strada per il Milan. Io l'avrei utilizzato in corsa dopo 10' del secondo tempo del derby".