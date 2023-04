Serafini: "Venerdì sera è mancato solo il gol, ma non mi sembra poco"

Luca Serafini, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, ha parlato così del momento dei rossoneri, tra campionato e Champions: "In senso generale Pioli non ha torto, moltissimi giri a vuoto il Milan li ha avuti anche con i titolari. Nel caso specifico il turnover così massiccio fa un po' discutere, vedendo anche come il Napoli ne abbia fatto pochissimo a Lecce. In una partita come quella di venerdì sera, ti è mancato solo il gol. Non mi sembra poco. Se tu togli Giroud, Leao è un uomo da una dozzina di gol, poi ci sono Diaz e Theo Hernandez da 4-5 gol.

I conti son presto fatti. Come valori assoluti non ci sono 25 punti tra Napoli e Milan in classifica, ma ci sono. Non credo ci sia un 4-0 per l'una o per l'altra, ma c'è stato. E non credo che la rotonda vittoria di Napoli abbia spostato le percentuali più di tanto in ottica Champions".