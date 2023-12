Serafini: "Vittoria ma con rammarico, Tomori e Maignan hanno segnato due gol"

Il Milan vince 2-1 in casa del Newcastle ma fallisce la missione Champions: i ragazzi di Pioli giocheranno in Europa League essendo arrivati quindi terzi dietro Borussia e PSG. Dopo un primo tempo disastroso, i rossoneri pareggiano nella ripresa e rimontano nel finale con Chukwueze, al secondo gol consecutivo in Champions League. Ha parlato così della partita vinta dai rossoneri, Luca Serafini.

Le sue parole a Milan TV: "Nel secondo tempo il Milan ha migliorato un pò le cose, nel primo tempo la prestazione era stata ampiamente insufficiente. Tomori e Maignan hanno segnato due gol, uno salvando sulla linea e l'altro facendo sempre il solito miracolo. C'è rammarico perchè non siamo riusciti a fare i punti che dovevamo nelle partite di andata, ma è comunque una vittoria che può dare morale, e in Europa League ci sarà da divertirsi.."