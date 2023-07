Serata amarissima per Calafiori: rosso e sconfitta nel preliminare di Conference

Riccardo Calafiori, obiettivo di mercato del Milan (terzino sinistro italiano cresciuto nel settore giovanile della Roma che gioca nel Basilea dalla scorsa stagione) ha vissuto una serata amarissima ieri sera sia a livello individuale che sotto il profilo collettivo. Nella gara di andata del secondo turno di qualificazione di Conference League, infatti, il suo Basilea ha perso in casa per 1-3 contro i kazaki del Kobol, compagine decisamente meno quotata di quella svizzera. La gara dell'italiano è finita anzitempo con Calafiori che è stato espulso al 68' per somma di ammonizioni. Settimana prossima il ritorno in cui, ovviamente, il terzino non potrà giocare.