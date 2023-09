Serbia, Jovic inizialmente in panchina contro l'Ungheria. C'è Mitrovic titolare

È in panchina Luka Jovic, ultimo acquisto del calciomercato del Milan, in Serbia-Ungheria, sfida valida per le qualificazioni a Euro2024. Al serbo è stato preferito dal primo minuto Mitrovic, attaccante passato in estate dal Fulham all'Al-Hilal.

SERBIA (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic, Veljokvic, Gudelj, Pavlovic, Radonjic, Maksimovic, S. Milinkovic-Savic, Kostic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic. All. Stojkovic