Serbia, Pavlovic convocato dalla Serbia per i prossimi impegni in Nazionale
Il prossimo weekend di campionato precederà l'ultima sosta Nazionali dell'anno solare 2025: verranno decise le sorti delle ultime squadre a qualificarsi direttamente al Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada, oltre che definite le formazioni che dovranno giocarsi l'accesso alla competizione tramite spareggi. Tra le squadre in corsa anche la Serbia che scenderà in campo giovedì 13 novembre in casa dell'Inghilterra già qualificata e tre giorni dopo tra le mura amiche contro la Lettonia.
Tra i convocati del CT Veljko Paunovic non poteva mancare il centrale difensivo Strahinja Pavlovic, che si sta rendendo protagonista di un'ottima stagione fin qui. Di seguito la lista completa dei convocati serbi:
PORTIERI
Predrag Rajkovic, Dorde Petrovic, Veljko Ilic
DIFENSORI
Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic, Milos Veljkovic, Veljko Milosavljevic, Ognjen Mimovic, Strahinja Erakovic, Mihailo Ristic, Aleksa Terzic
CENTROCAMPISTI
Sasa Lukic, Ivan Ilic, Marko Grujic, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stankovic, Vanja Dragojevic, Andrija Zivkovic, Lazar Randelovic, Filip Kostic, Luka Ilic, Lazar Samardzic
ATTACCANTI
Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Petar Ratkov, Nemanja Radonjic, Aleksandar Katai
