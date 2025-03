Serbia, Pavlovic e Jovic impegnati in Nations League: il calendario

vedi letture

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo.

Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026. Ecco gli appuntamenti di Pavlovic e Jovic insieme alla Serbia:

Jovic e Pavlovic, ecco quando giocheranno in Nazionale

Austria-Serbia: giovedì 20 marzo ore 20.45, Vienna - UEFA Nations League

Serbia-Austria: domenica 23 marzo ore 20.45, Belgrado - UEFA Nations League