Serbia U19. assist e gol all'esordio per Simic, 57' in campo per Lazetic

Vince la Serbia U19 per 4-0 contro il San Marino, nel match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria; Marko Lazetic, capitano della squadra, ha giocato 57 minuti senza segnare e ricevendo un cartellino giallo, mentre Jan-Carlo Simic, all'esordio in nazionale U19, si è regalato un assist per il primo gol di Lekovic e il gol all'87' che ha chiuso la gara. Ottima prova per il difensore centrale rossonero.