Serena "difende" Jovic: "Ha sfiorato Izzo sul viso: premiamo queste furbate, complimenti!"

Nella partita di ieri, il Milan è stato affossato anche dall'espulsione di Luka Jovic, arrivata in apertura di secondo tempo. La manata che il serbo ha rifilato a Izzo è stata un'ingenuità clamorosa, specialmente per il momento in cui è arrivata. L'espulsione è sacrosanta ma a farla franca è stato Izzo per il quale, nonostante le provocazioni continue su Jovic, non è stato punito in alcun modo dall'arbitro. A pensarla così è anche Aldo Serena, ex rossonero e attuale commentatore sportivo.

Le parole di Aldo Serena affidate al suo profilo X: "Non ho mai sopportato e mi hanno sempre indisposto i difensori che tengono per la maglia, che spingono e poi accentuano e simulano una eventuale reazione. Jovic ha sbracciato per togliersi l’abbraccio di Izzo e lo ha sfiorato sul viso. Premiamo queste furbate, complimenti!"