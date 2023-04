Serena: "Il 4-0 ha rotto un tabù: ero convintissimo che il Napoli fosse invincibile"

MilanNews.it

Aldo Serena è intervenuto in collegamento a Sky Sport 24 e ha commentato così la sfida tra Milan e Napoli di Champions League: "Penso che il 4-0 ha rotto un tabù, perché - almeno a me - ha cambiato le opinioni. Ero convintissimo che il Napoli fosse invincibile ma in quel modo ha vinto attraverso il gioco mettendoli in grande difficoltà. Credo ci sia abbastanza equilibrio: non è così a favore del Napoli perché il Milan, come detto prima, ha rotto un tabù".