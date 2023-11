Serena: "Italia '90? Preso dal panico prima del rigore"

(ANSA) - VICENZA, 13 NOV - "L'episodio più doloroso della mia carriera è il rigore fallito nella semifinale di Italia '90 contro l'Argentina, quando venni preso da un attacco di panico". E' questo il retroscena svelato oggi da Aldo Serena, ex attaccante della nazionale Inter, Milan, Torino e Juventus, Aldo Serena, ospite d'onore oggi al Teatro comunale di Vicenza in occasione del 23/a Galà del Calcio Triveneto, organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori e l'Ussi Triveneto, in cui sono stati premiati i migliori giocatori delle squadre professionistiche del Nord-Est relativi alla scorsa stagione. "Alla fine dei supplementari - ha raccontato dal palco, intervistato dal direttore generale Aic Gianni Grazioli - era sdraiato a terra tranquillo in quanto non facevo parte della cinquina scelta per battere i penalty, in quanto era entrato a partita in corso. Mi si avvicinò il c.t. Vicini chiedendomi se me la sentivo, in quanto un paio di miei compagni non erano in grado di farlo.

Io, che ero tra i più esperti del gruppo, non me la sono sentita di dire 'no' al mister ma una volta tornato in piedi sentii le gambe dure e venni preso da un attacco di panico, anche quando mi stavo avvicinando al dischetto". "Cercai la concentrazione massima - ha proseguito Serena - ricordando i tanti gol della mia carriera e gli episodi più belli. Dopo aver calciato il rigore ebbi l'impressione che il pallone fosse entrato in rete e invece venne respinto. Da quel momento calò il buio e non ricordo assolutamente cosa successe nei 2-3 giorni consecutivi, prima della finale per il terzo posto a Bari". (ANSA).